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Wildberries включил постоплату для 75% пользователей

Онлайн-платформа Wildberries сообщила о массовом запуске опции оплаты при получении заказов, которая стала доступа для 75% покупателей в конце мая 2022 г.

«Мы стремимся улучшать сервис для наших пользователей, мотивировать их к ответственным покупкам, и со своей стороны предоставлять им дополнительные опции – в частности, пользоваться возможностями постоплаты, которая широко доступна только у нас и является одним из любимых сервисов у наших покупателей», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Онлайн-оплата при получении заказа в пункте выдачи осуществляется с банковской карты покупателя. Для этого пользователю необходимо заранее привязать ее в личном кабинете во время формирования заказа.

Wildberries продолжает постепенное расширение программы поощрения ответственных покупателей, которая предполагает сокращение доли возвратов и брака при примерке вещей - это оказывает негативное влияние на экологию из-за роста объемов транспортировочной упаковки и ведет к увеличению расходов предпринимателей, реализующих товары на платформе.

«Параметры условий отказа от товаров или возврата будут и дальше меняться – это позволит мотивировать пользователей к осознанным заказам и поощрять покупателей с низкой долей возврата вещей», – отметили в Wildberries.

Со своей стороны, Wildberries расширяет сервис онлайн-оплаты при получении, что особенно удобно при заказе товаров категорий одежды и обуви, сохраняет бесплатную доставку в большинстве регионов страны и бесплатную обратную доставку для ответственных пользователей.

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