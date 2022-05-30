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Совет директоров «Ростелекома» дал рекомендации по дивидендам за 2021 год

«Ростелеком» сообщил о принятом решении совета директоров рекомендовать ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2021 г. на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 15,9 млрд руб. (50% чистой прибыли МСФО за 2021 г.). Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа А в размере 4,56 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 4,56 руб. на одну акцию.

Совет директоров также предложил 20 июля 2022 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ГОСА состоится в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней для голосования — 30 июня 2022 г. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, будут определены по состоянию на 7 июня 2022 г.

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