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ПО Софт
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Вышло мобильное приложение «Алтиус» для строительных компаний

Компания «Алтиус софт» выпустила первую версию мобильного приложения к ERP-системе «Алтиус – управление строительством».

На данном этапе приложение позволяет:

1. Создавать и контролировать заявки на ТМЦ.

2. Отслеживать в заявках лимиты по заранее импортированной строительной смете или спецификации.

3. Поддерживает утверждение заявок ответственными сотрудниками (прорабом, начальником участка, начальником отдела снабжения).

Приложение позволит работать с заявками на ТМЦ в любом удобном месте (в кафе, автомобильной пробке или транспорте).

Мобильное приложение «Алтиус» рассчитано на совместное использование с программами «Алтиус – поставщики и закупки», «Алтиус – ОМТС», «Алтиус – управление строительством» (версия «Проф»).

Приложение доступно для скачивания в Google Play. В ближайшее время планируется выход и на IOS.

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