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«Яндекс.дзен» запускает программу поддержки авторов постов

Блогеры, которые публикуют посты в «Дзене», теперь могут принять участие в программе поддержки авторов. Благодаря программе они смогут не только развиваться в новом для «Дзена» формате, но и монетизировать свои популярные посты.

В рамках программы поддержки можно зарабатывать до 6000 руб. за пост и до 200 тыс. руб. в месяц. Получать вознаграждение смогут те блогеры, которые публикуют не менее 20 оригинальных постов в «Дзене» в месяц.

Участники программы будут получать деньги за просмотры постов. Для участия в программе блогеру нужно подать заявку на участие.

В течение лета посты тестировали несколько избранных каналов, а в августе 2021 г. формат стал доступен всем блогерам «Дзена». Сейчас «Дзен» рекомендует посты только подписчикам канала. Но посты участников программы поддержки будут показываться всей аудитории платформы.

Формат быстро набирает популярность в «Дзене»: его уже опробовали более 14 тыс. блогеров. Ежедневно посты читают 3 млн человек, а общее количество просмотров, которые формат набирает в ленте ежедневно, превысило 10 млн.

В новом формате удобно создавать ситуативный контент — например, чтобы рассказать или отреагировать на новость. Поэтому блогеры и медиа, которые регулярно делятся комментариями по актуальным событиям, с помощью постов смогут чаще привлекать внимание к своим каналам.

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