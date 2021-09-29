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Райффайзенбанк запустил бесконтактное использование карт «Мир» в банкоматах

Клиенты Райффайзенбанка могут использовать карты «Мир» в банкоматах при помощи NFC. Чтобы проводить операции по карте, достаточно приложить ее к специальной области на устройстве и ввести PIN-код.

«Теперь клиенты могут снять или внести деньги на карту платежной системы «Мир» бесконтактно – то есть не требуется вставлять карту в банкомат, достаточно поднести к NFC-считывателю, – отметил Артем Ядройцев, руководитель направления автоматизации процессов и развития устройств самообслуживания Райффайзенбанка. – Сейчас более 95% сети Райффайзенбанка составляют банкоматы с функцией NFC. Мы стремимся сделать максимально удобными и быстрыми для наших клиентов целевые сервисы в банкоматах – выдачу и внесение средств».

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