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Факторинговая компания Global Factoring Network присоединилась к системе онлайн-финансирования на платформе GetFinance

В июне 2021 г. Global Factoring Network (ООО «Глобал факторинг нетворк рус») предложил своим клиентам финансирование в 100% дистанционном формате на мультифакторной платформе GetFinance. Это уже 20-я факторинговая компания, подключившаяся к платформе и осуществляющая с ее помощью выдачу финансирования компаниям любого масштаба — от микропредприятий до крупного бизнеса.

В рамках онлайн-факторинга финансируются контракты по 223-ФЗ, 615-ПП РФ, 44-ФЗ и коммерческие контракты — к GetFinance подключены 782 дебитора из 70 регионов. Выдача финансирования осуществляется за 24 часа, получить факторинг может компания из любой точки России.

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