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ВКонтакте запустила исчезающие и тихие сообщения

В мобильном приложении ВКонтакте появились два новых вида сообщений: исчезающие и тихие. Первые спустя время пропадают — удобно отправлять шутки даже в самые серьёзные чаты, ведь смешное исчезнет, а важное останется. Тихие сообщения приходят без звука: можно не бояться разбудить собеседника или отвлечь от важных дел.

Исчезающие сообщения позволят меньше переживать о том, как тебя воспримут: можно с лёгкой душой делиться забавными снимками или предлагать новые темы в больших чатах. Пользователь сам решает, когда пропадёт сообщение: есть варианты от 15 секунд до 24 часов. После этого в чате будет только пометка «Сообщение исчезло».

Тихие сообщения пригодятся, например, если захотелось поработать ночью. Можно смело писать коллегам и не бояться разбудить их уведомлениями. Позаботиться о собеседнике не будет лишним и днём: тихое сообщение покажет, что вопрос не горит и вернуться к нему можно в удобное время.

Чтобы сделать сообщение тихим или исчезающим, нужно зажать кнопку отправки и выбрать нужный тип. Функция станет доступна пользователям в течение дня

Эльяс Касми

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