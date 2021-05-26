«СберРешения» предоставят скидки на сервис «Моя Бухгалтерия» в День предпринимателя

Компания «СберРешения» (входит в экосистему Сбербанка) подготовила скидки на сервис «Моя Бухгалтерия» в рамках специального предложения от «Сбера» ко Дню Предпринимателя.

По условиям акции, при подключении к сервису в период с 26 мая по 2 июня 2021 г. пользователям будет предоставлена скидка 10% на первые 5 месяцев обслуживания и 15%, начиная с 6 месяца обслуживания.

Сервис «Моя Бухгалтерия» от «СберРешений» предлагает организациям и ИП комплексное обслуживание по бухгалтерскому, налоговому, кадровому учету и расчету заработной платы. Специалисты «СберРешений» грамотно рассчитают налоги, вовремя сдадут безошибочно составленные отчеты, профессионально справятся с кадровым учетом и регулярными выплатами.