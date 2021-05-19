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Клиенты ВТБ оформляют в цифровом формате 60% справок

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С начала 2021 г. клиенты ВТБ получили 2,5 млн справок, 60% из которых оформлены в цифровом виде. За год этот показатель вырос на 10 п.п.

Самой востребованной оказалась справка для госслужащих, которая нужна для подачи декларации о доходах. ВТБ выдал более миллиона таких справок, большую часть (64%) — через «ВТБ онлайн». Эти данные опережают показатели 2020 г.: тогда госслужащим было выдано 850 тыс. справок, на долю цифровых пришлось порядка 49%. Всего клиенты ВТБ могут получить 11 типов цифровых документов в «ВТБ онлайн» — для деклараций, по картам и счетам, по кредитным и инвестиционным продуктам.

«Все больше наших клиентов отдают предпочтение цифровым документам: за первые 4 месяца этого года они заказали более 2,5 млн справок, из которых более половины — в электронном виде. Популярностью у клиентов пользуется не только справка для госслужащих, но и справка об уплаченных процентах по ипотеке для налогового вычета, которую мы внедрили в «ВТБ онлайн» в июле 2020 г. С начала года банк выдал 450 тыс. таких справок, более половины из них (57%) заказали именно в «ВТБ онлайн», — сказал Антон Шикуло, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

Для заказа справки в приложении «ВТБ онлайн» нужно перейти в разделе «Услуги» в подраздел «Заказ справок» и выбрать из списка нужный документ. Также справку можно заказать из любого продукта: клиенту необходимо выбрать меню «Информация». Далее потребуется ввести e-mail, на который в течение минуты поступит справка. Такой документ можно заказать и в интернет-банке, для этого нужно в верхнем меню выбрать раздел «Справки».



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