Минэкономразвития предложило информировать самозанятых граждан о мерах поддержки через портал госуслуг

Минэкономразвития России внесло в Правительство проект распоряжения, расширяющий перечень услуг, которые должны быть доступны для получения посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Сегодня граждане и организации обращаются за их получением в организации в ходе личного приема.

Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке, а также предоставления гражданам и организациям сведений об участниках финансового рынка, выписки из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций.

«Предлагаемые изменения позволят гражданам и компаниям получать необходимые услуги в один клик без лишних походов в органы власти и затрат времени», - прокомментировал Виталий Злобин, директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России.