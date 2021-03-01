«Швабе» создает новый прибор для врачей-маммологов

Новосибирский приборостроительный завод холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» запатентовал устройство для бесконтактного исследования и лечения новообразований молочной железы. Ключевые особенности – расширенная функциональность, безопасность и практичность.

Полезную модель прибора для неинвазивной диагностики и лечения опухолей в маммологии запатентовали специалисты Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) холдинга «Швабе». Устройство представляет собой фиксатор молочной железы пациента. Благодаря ряду технических решений оно обладает расширенной функциональностью.

Молочная железа фиксируется с помощью двух компрессионных П-образных рамок, которые закреплены между собой опорными элементами с контактными пластинами. Через специальное отверстие верхнего элемента внутрь фиксатора подается иммерсионная жидкость, необходимая для дальнейших процедур ультразвуковым инструментом. Пациент при этом сидит за столом в многофункциональном кресле.

Нижний компрессионный элемент – разъемный. За счет этого повышается универсальность устройства и сокращается время на его подготовку между процедурами. Съемную контактную пластину можно менять на стерильную после каждого пациента, а для замены поврежденной контактной пластины не требуется разбирать устройство.

Эластичная вставка в форме полого цилиндра, расположенная в отверстии верхнего элемента, не дает поступающей иммерсионной жидкости растекаться, что обеспечивает длительное и безопасное ведение процедуры. При этом, учитывая анатомическую форму молочной железы, в зависимости от ее размера и локализации образования, расположение отверстия может меняться – это создает условия для лучшего доступа при проведении процедуры.

«Другая особенность изобретения – ускоренный процесс фиксации устройства, не доставляющий пациенту лишнего дискомфорта. Первая пара опорных элементов выполнена в дугообразной форме, вторая – в виде стоек со сквозными отверстиями. Это позволяет плавно, без перекоса и заклинивания, перемещать верхний компрессионный элемент относительно нижнего», – отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

НПЗ – многопрофильное предприятие с мощным научно-техническим потенциалом, специализирующееся на разработке и производстве высокоточных лазерных, оптико-электронных и оптико-механических приборов.