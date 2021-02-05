Спецпроекты

Доля Xiaomi на российском рынке смартфонов составила 24%

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

Xiaomi продолжает демонстрировать впечатляющие результаты на российском рынке смартфонов. Аналитическая компания Canalys опубликовала отчет о состоянии российского рынка смартфонов за четвертый квартал 2020 года.

Судя по свежим данным, в течение отчетного периода Xiaomi сократила до минимума отрыв от лидера, и единственная из ведущей тройки компаний продемонстрировала рост поставок относительно предыдущего года.

Согласно отчету Canalys, в последнем квартале прошлого года доля Xiaomi на российском рынке смартфонов составила 24%. Аналитики также отмечают, что за упомянутый период производитель отгрузил на 11% больше смартфонов, чем в четвертом квартале 2019 года.

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