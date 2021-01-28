Xiaomi показала сильный рост на мировом рынке смартфонов по результатам 2020 года

По итогам четвертого квартала 2020 года международная технологическая компания Xiaomi сохранила за собой третье место на мировом рынке смартфонов. Это отметили в своих отчетах сразу две ведущие аналитические компании: Canalys и IDC.

Согласно отчетам IDC и Canalys, в четвертом квартале компания продемонстрировала самый высокий темп роста среди всех производителей смартфонов, увеличив поставки на 32% (IDC) и на 31% (Canalys) до 43,3 млн штук и 43,4 млн штук, соответственно.

Также аналитические компании отметили, что Xiaomi показала наибольший рост в 2020 году. Так, согласно отчету Canalys, поставки выросли на 19% год к году (149,6 млн штук), IDC - 17,6% (147,8 млн штук).