К участию в CNews FORUM 2020 присоединилась компания Huawei

Компания Huawei примет участие в CNews форуме 2020 «Информационные технологии завтра». В тематической сессии «Аналитика больших данных» с обзором современных тенденций в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта выступит Huawei Russia R&D Директор в области серверных решений Станислав Павлов. Он расскажет о мировых направлениях развития и о том, какие достижения в данной области есть у компании Huawei.

Также в докладе будет рассказано о построении независимой ARM экосистемы, которая включает в себя как аппаратное обеспечение, так и программные продукты от партнеров. Будет рассказано о том, как компания Huawei видит развитие систем в области искусственного интеллекта в нашей стране и что она готова предложить заказчикам в данный момент и в ближайшей перспективе.