Сервис нативной рекламы Relap запустил конструктор тестов для медиа

Сервис нативной рекламы Relap (входит в Mail.ru Group) запустил конструктор тестов для медиа – «Формы». Новый инструмент помогает издателям создавать и встраивать на свои площадки интерактивные блоки с тестами. Это позволяет не только дольше удерживать внимание аудитории на сайте, но и добавлять нативную рекламу в интерактивный контент.

Создать тест через «Форму» можно в личном кабинете Relap – для этого не нужна техническая подготовка. Благодаря встроенным в платформу виджетам можно легко и быстро разрабатывать собственные тесты так, чтобы пользователям было интересно проходить их до конца.

«Мы получали запросы издателей на интерактивные форматы для аудитории. Это отличный способ увеличить вовлеченность пользователей и время, которое они проводят на ресурсе. Чтобы помочь онлайн-медиа не только повысить активность читателей, но и доход, мы запустили “Формы”. Это бесплатный и интуитивно понятный инструмент для создания тестов, которые легко адаптировать под стиль издания. С его помощью можно не только привлекать внимание пользователей, но и нативно встраивать рекламу, а значит – монетизировать контент», – сказал Сергей Шалаев, директор рекомендательных систем Mail.ru Group.

Интеграция тестов в контент поможет медиа решать сразу две задачи. Во-первых, интерактивные блоки повышают вовлеченность аудитории. Прохождение теста увеличивает время, которое читатели проводят на сайте. По итогам первых тестов с издателями в среднем человек проходит тест из шести вопросов за 2,25 минуты.

Во-вторых, интерактивный блок поможет площадкам зарабатывать на рекламе. В форму можно нативно интегрировать объявления и получать доходы от показов.

«Тесты – очень важная часть нашего редакционного плана. Они привлекают много новых пользователей на сайт и повышают их активность. Большая часть комментариев, которые читатели оставляют на Snatch, – это реакции и обсуждения результатов тестов. За последнюю пару лет мы в редакции перепробовали несколько инструментов, чтобы их создавать. Решение Relap для нас – самое удобное и эффективное: более 80% всех тестов пользователи проходят до конца. Еще одно важное преимущество в том, что мы стали больше зарабатывать на тестах. Relap предоставляет сервис бесплатно и делится с нами выручкой от рекламы, которая качественно и нативно встраивается между вопросами», – сказала Анастасия Сургучева, CEO Snatch.

В ближайшее время в «Формах» появятся и другие интерактивные форматы: медиа смогут создавать и встраивать в свой контент опросы и голосования. Попробовать новый инструмент можно на сайте Relap.