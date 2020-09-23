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«Лаборатория Касперского»: сотрудники компаний склонны переоценивать свои знания о кибербезопасности

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес Кадры

По итогам работы общедоступного бесплатного курса «Безопасность во время пандемии в жизни и бизнесе», реализованного «Лабораторией Касперского» и Area9 Lyceum в рамках программы Kaspersky Security Awareness, выяснилось, что значительное количество сотрудников переоценивают свои компетенции в области кибербезопасности. Более трети проходивших обучение пользователей (34%) принимали неверные решения. Причем в 90% случаев они не сомневались в правильности выбранных ответов. Это было выявлено с помощью адаптивной методики курса, в котором учащихся при ответе на вопросы просили оценить степень своей уверенности в знаниях.

В результате больше всего ошибок было допущено в категории вопросов, связанных с безопасным использованием интернет-браузеров (45%), преимуществами применения виртуальных машин (60%), а также корпоративных ИТ-ресурсов для работы из дома (52%), в частности почты, облачных хранилищ и т.д. Кроме того, затруднение вызвал вопрос о том, как правильно обновлять ПО: с ним не справилась половина участников, хотя практически все, кто допустил ошибку (92%), думали, что у них есть необходимый для этого навык.

«Если сотрудник не видит ничего особенного в таких рискованных с точки зрения кибербезопасности действиях, как, например, хранение корпоративной информации на личных ресурсах, то он вряд ли обратится за советом на эту тему к системному администратору. Такое поведение можно охарактеризовать термином “неосознанная некомпетентность”, оно довольно быстро перерастает в привычку и зачастую приводит к киберинцидентам внутри организаций. Вот почему компаниям так важно повышать цифровую грамотность сотрудников, проводить тестирования на уровень таких знаний и специализированные тренинги», — сказал Денис Баринов, руководитель Kaspersky Academy.

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