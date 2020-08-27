Пользователи «Биржи грузоперевозок ATI.SU» получили доступ к расширенным аналитическим отчетам

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» усовершенствовала аналитику заказов: компания предоставляет пользователям пять видов отчетов, два из которых теперь можно получить в расширенном виде – по перевозкам и истории торгов. Использовать расширенную аналитику могут не только логисты для мониторинга своей работы и более эффективного планирования перевозок, но и специалисты службы безопасности – для предупреждения коррупционных случаев.

Аналитические отчеты доступны для всех участников «Биржи грузоперевозок ATI.SU», которые размещают на сайте свои грузы или проводят торги, а также для пользователей облачного сервиса «Площадки АТИ». В разделе «Заказы от вас» грузовладельцы и экспедиторы могут выбрать тип отчета, настроить нужные параметры, и система оперативно предоставит данные. Аналитикам компаний и логистам больше не нужно тратить ресурсы на сбор и обработку информации – отчеты, подготовленные «Биржей грузоперевозок ATI.SU», делают работу с грузами понятной и прозрачной. Это особенно актуально для средних и крупных бизнесов, которые иногда размещают на сайте до нескольких десятков заказов в день.

Сейчас «Биржа грузоперевозок ATI.SU» предоставляет пользователям пять типов отчетов. Два из них можно заказать в расширенном виде: они учитывают намного больше показателей и предоставляют пользователям возможности для проведения более углубленного анализа.

Отчет по перевозкам. С помощью него можно проанализировать свои заказы, среднее время отклика на груз, отказы, общую и среднюю стоимость перевозок по каждому исполнителю, с которым компания сотрудничала.

В расширенной версии можно ознакомиться с подробностями каждого заказа. Она включает дату создания и завершения, дату и точку погрузки и разгрузки, тип груза и весогабаритные характеристики, описание маршрута.

Отчет по истории торгов. Он показывает все торги, которые проводили сотрудники компании. По каждому из них собирается информация об истории ставок, количестве участников и победителях. Если последние менялись, в отчете есть данные о причине и времени.

Расширенная версия также включает в себя дату и время начала и завершения торгов, даты и точки погрузки и разгрузки, тип груза и его характеристики, а также информацию о маршруте.

Отчет по направлениям. С помощью него можно проанализировать, куда чаще всего компания отправляла грузы, сколько это стоило, и какие перевозчики выполнили заказ. Отчет показывает среднюю, минимальную и максимальную стоимость перевозки, что помогает узнать рыночную цену на отправку груза по конкретному направлению.

Отчет по эффективности торгов. Предоставляет информацию о начальных и конечных ставках, экономии на торгах, а также показывает самых активных участников торгов и победителей. Эти отчеты особенно интересны для руководителей отделов логистики.

Отчет по менеджерам. Руководитель может запросить информацию по отдельному сотруднику, нескольким или всем сразу. Отчет показывает результаты их работы по каждому заказу: время размещения заказа, характеристики груза, маршрут перевозки, итоговая ставка грузоперевозчика. К этому типу отчетов зачастую обращаются специалисты отдела безопасности или контроля качества, чтобы отслеживать и предупреждать коррупционные случаи среди логистов, например, закупку услуг у исполнителей по завышенной цене.

«При разработке расширенных отчетов мы понимали, что они будут объемными, и в первую очередь думали о том, чтобы пользователям было удобно с ними работать. Поэтому, в отличие от обычных отчетов, которые отображаются непосредственно в разделе "Заказы от вас", расширенные представляют собой отдельный документ, который можно скачать себе на компьютер и работать с ним по своему усмотрению. Мы уже получили множество позитивных отзывов от грузовладельцев и экспедиторов, которые отмечают быструю подготовку данных и их полноту, а также то, что наши отчеты существенно упрощают процессы анализа, планирования и прогнозирования. Сейчас продолжаем совершенствовать аналитику заказов, опираясь на их пожелания: разрабатываем новые типы отчетов и дорабатываем расширенные ранее», – сказала Ирина Кандиболоцкая, руководитель отдела продаж «Биржи грузоперевозок ATI.SU».