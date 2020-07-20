МТУ «Альтаир» вступил в члены СРО «Лига изыскателей»

АО «МТУ «Альтаир», входящее в Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, вступило в ассоциацию в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «Лига изыскателей». При поддержке «Лиги изыскателей» «Альтаир» планирует развивать новые более масштабные проекты, в том числе за счет перспективных партнерств, что позволит упрочить финансовую стабильность компании.

«Саморегулируемая организация «Лига изыскателей» образована в апреле 2009 г. В настоящее время объединяет более 650 российских и зарубежных организаций, выполняющих инженерные изыскания. Деятельность ассоциации направлена на всестороннюю поддержку членов организации. Основные цели ассоциации - координация предпринимательской деятельности её членов, повышение качества выполняемых работ в области инженерных изысканий и предупреждение причинения вреда вследствие некачественного выполнения проектных работ, обеспечение исполнения членами саморегулируемой организации обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий.

Эти цели «Лига изыскателей» реализует путем разработки и внедрения единых требований, правил и стандартов профессиональной деятельности и допуска на рынок добросовестных компаний, нацеленных на стабильную и успешную работу.

«Участие в крупнейших профильных ассоциациях помогает предприятиям, входящим в Концерн «Автоматика», развиваться при поддержке профессионалов своего дела. «МТУ «Альтаир» сможет теснее взаимодействовать с органами государственной власти, принимать непосредственное участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области инженерных изысканий, развивать новые партнерства, компетенции и более масштабные проекты по своему направлению деятельности», - заявил генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.