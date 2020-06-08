«Яндекс.Маркет» изменил систему расчета рейтинга магазинов

Сервис «Яндекс.Маркет» внес изменения в систему расчета рейтинга магазинов. Нововведения стали возможны благодаря усовершенствованию работы алгоритма проверки оценок на спам и накрутки.

Сейчас рейтинг рассчитывается только на основе рекомендованных оценок, то есть оценок тех пользователей, которые, по расчетам специального алгоритма, с высокой вероятностью совершили покупку в этом магазине. Если у магазина было меньше пять рекомендованных оценок, он получал рейтинг три звезды.

«Яндекс.Маркет» решил отказаться от дополнительного отбора рекомендованных оценок, чтобы дать магазинам больше возможностей для управления рейтингом и увеличить базу для его расчета. Теперь рейтинг магазина будет рассчитываться как среднее арифметическое всех оценок на «Маркете» за последние 90 дней. При этом сохранится проверка на накрутки и спам — это нужно, чтобы на рейтинге не отражались случайные оценки, а также оценки, которые ставят для искусственного завышения собственных показателей или занижения показателей конкурентов. Если у магазина меньше пяти оценок, вместо рейтинга появится табличка «Мало оценок». Изменения вступят в силу с 22 июня 2020 г.