X5 Retail Group подключает арендодателей и поставщиков коммунальных услуг к СЭД

«Тензор» сообщила о завершении первого этапа проекта по переводу на электронный документооборот поставщиков услуг магазинов сетей под управлением X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»).

Более 13 000 арендодателей и поставщиков коммунальных услуг магазинов «Пятерочка» теперь могут предоставлять акты, отчеты комитента и другие юридически значимые документы в электронном виде. Переход на ЭДО сделает обмен документами более прозрачным, ускорит их получение, а значит и оплату услуг поставщиков. К 2021 году Х5 планирует полностью отказаться от бумажных документов.

Подключение поставщиков уже началось. X5 Retail Group уже начала рассылку приглашений к электронному документообороту: арендодателям достаточно обратиться с ним в ближайший филиал или офис партнеров СБИС.