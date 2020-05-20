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Xiaomi отчиталась о работе в первом квартале 2020 года

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Xiaomi Corporation объявила финансовые результаты за первый квартал 2020 года.

Общий объём выручки составил приблизительно 49,7 млрд. юаней – на 13,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Валовая прибыль составила приблизительно 7,56 млрд. юаней, что на 44,9% больше показателя предыдущего года.

Скорректированная чистая прибыль составила приблизительно 2,3 млрд. юаней – на 10,6% больше по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года. Расходы на научно-исследовательскую деятельность и разработки составили 1,9 млрд. юаней, увеличившись на 13,4%.

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