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«Ростелеком» предложил крупным клиентам услугу «Бесплатный вызов» за 1 рубль

Бизнес Телеком Маркет

В качестве меры поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса «Ростелеком» предлагает крупным компаниям и предприятиям, которые заключат договор на предоставление услуги «Бесплатный вызов» до 31 августа 2020 г., приобрести максимально простой и запоминающийся номер с кодом 8-800 за 1 руб.

«Бесплатный вызов» с кодом 8-800 — одна из самых востребованных услуг «Ростелекома», предоставляемых на базе специализированной интеллектуальной платформы. Услуга позволяет любой компании организовать горячую линию или службу поддержки клиентов на базе единого интеллектуального номера 8-800-xxx-xxxx. Звонок на этот номер для клиентов бесплатный, он оплачивается самой компанией по специальному тарифу. «Ростелеком» обладает большим пулом номеров в коде 8-800, в том числе, так называемыми «красивыми» номерами, которые легко запомнить.

Интеллектуальный номер может быть использован для организации круглосуточных горячих линий, служб информационной поддержки и контакт-центров при проведении акций, носящих временный характер. «Красивые» номера 8-800 с повторяющимися цифрами легко запоминаются и делают рекламу эффективнее.

«Последние мировые события изменили привычный подход к работе: отменяются совещания, командировки и мероприятия, а сотрудники массово переходят на работу с удаленным доступом к рабочему месту. Чтобы в этих условиях поддержать бизнес “Ростелеком” предлагает целый комплекс решений, которые позволяют построить эффективные каналы общения с сотрудниками, клиентами и партнерами даже находясь дома на самоизоляции. Услуга “Бесплатный вызов”, которую наша компания предлагает всего за один рубль — одна из них», — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

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