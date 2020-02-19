Accenture: лишь 17% компаний готовы эффективно сопротивляться кибератакам

Accenture провела исследование в области кибербезопасности. В нем приняло участие 4644 руководителей отделов информационной безопасности (ИБ) компаний с доходом более $1 млрд из 24 различных отраслей в 16 странах. Третий ежегодный отчет о киберустойчивости сфокусирован на выявлении ключевых факторов успеха компаний-лидеров по защите бизнеса от киберугроз.

Несмотря на многолетний рост уровня инвестиций в ИБ, только 17% компаний были способны построить на их фундаменте эффективные системы обеспечения безопасности («лидеры»), остальные компании были определены как «средние» (9%) и «отстающие» (74%). По результатам исследования выяснилось следующее: «лидеры» способны предупреждать и останавливать в четыре раза больше атак – только 1 из 27 атак нарушает безопасность компании; «лидеры» обнаруживают проникновения в четыре раза быстрее (88% нарушений обнаруживаются в течение одного дня), а устраняют их в три раза быстрее (96% «лидеров» устраняют проникновения в срок менее чем за 15 дней), «отстающим» требуется гораздо больше времени – от 16 дней и больше, а почти половина из них иногда тратит на это более одного месяца; «лидеры» также способны существенно снижать урон от атак (58% проникновений не причиняют им какого-либо урона).

Кроме того, «лидеры» направляют большую часть своего бюджета на поддержку существующих систем безопасности, тогда как «отстающие» больше сосредоточены на пилотировании и запуске новых решений. Также «лидеры» в три раза чаще проводят обучение персонала и обеспечивают его необходимыми инструментами безопасности.

«Наш практический опыт подсказывает, что для России распределение "лидеров" и "средних" существенно меньше двадцати шести процентов из-за отсутствия у них базовых систем защиты и зрелых процессов ИБ, а также к сожалению, из-за значительного отставания финансирования ИБ», – отметил Андрей Тимошенко, руководитель практики Accenture Security в России.

В качестве основных факторов киберустойчивости авторы исследования называют три ключевых показателя: скорость обнаружения нарушений безопасности – для 58% «лидеров» это является основным критерием эффективности их программы безопасности в компании; скорость восстановления после инцидента – второй по важности критерий для 53% компаний-лидеров; скорость реагирования на инциденты – это третий основной критерий для 52% «лидеров».

Подход компаний-лидеров в применении технологий информационной безопасности отличает фокус на скорость обнаружения, реагирования и восстановления. Так, количество компаний, выделяющих более 6% бюджета на ИБ, увеличилось вдвое за последние три года.

При этом они четко понимают необходимость максимизировать ценность каждой отдельно взятой инвестиции. Для этого они применяют масштабирование технологий ИБ на всю организацию, развивают кооперацию с партнерами, профессиональными и отраслевыми сообществами и, разумеется, уделяют большое внимание полноценному обучению ИТ- и ИБ-специалистов, а также пользователей в обращении с принятыми на вооружение инструментами безопасности.

Однако в погоне за новыми инструментами безопасности нельзя забывать про уже внедренные в компании ИБ-решения. В отличие от «отстающих», «лидеры» видят преимущества инвестирования в поддержку и модернизацию внедренных инструментов защиты. Они распределяют бюджет в более-менее равных пропорциях между внедрением новых технологий, их масштабированием и улучшением работы уже имеющихся решений по ИБ. «Отстающие» же чаще тратят время на пилотирование и внедрение новых средств защиты в то время, как возможности уже существующих в компании ИБ-решений раскрыты не до конца.

«Этот подход актуален для российских компаний, в которых традиционно присутствует дисбаланс между финансированием таких направлений, как приобретение новых систем защиты, расширение штата специалистов по ИБ и поддержка и развитие существующих средств защиты. Часто при покупке нового современного средства защиты банально не хватает специалистов, способных выжать из него максимум пользы», – отметил Андрей Тимошенко.

Также в отчете приводятся дополнительные различия между лидерами и отстающими: у «лидеров» почти в три раза реже случались утечки более чем 500 тыс. записей о клиентах в результате кибератак за последние 12 месяцев (15% – против 44% у «отстающих»); «лидеры» примерно в три раза чаще проводят необходимое обучение по использованию инструментов защиты информации для своих пользователей (30% – против 9% у отстающих).

Внедрив применяемый лидерами подход, компания может существенно повысить свою киберустойчивость и снизить стоимость инцидентов ИБ – с $380 тыс. до $107 тыс.

83% респондентов верят, что для полноценной защиты нужно обеспечить безопасность не только своей компании, но и экосистемы, в которой она работает. Необходимо принимать меры по снижению потенциальной опасности, исходящей от партнеров, поставщиков, вендоров и др., ведь около 40% угроз и нарушений ИБ, по мнению авторов исследования, связано именно с ними.

На основе данных исследования команда Accenture Security рекомендует три практических шага, которые каждая организация может сделать, чтобы стать ближе к «лидерам» в области кибербезопасности: инвестируйте в скорость – расставьте приоритеты в применении технологий, направленных на ускорение процессов обнаружения, реагирования и восстановления; инвестируйте с умом – больше масштабируйте, обучайте и сотрудничайте; поддерживайте то, что у вас есть – повышайте отдачу от внедренных решений и базовых инструментов защиты.