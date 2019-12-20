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Акционеры «Яндекса» поддержали изменения в корпоративной структуре

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Публичные акционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре корпоративного управления компанией. Сегодня на внеочередном собрании акционеров владельцы акций класса А отдали более 99% голосов в поддержку предложений совета директоров. Явка составила почти 74%.

Для положительного решения достаточно было 75% голосов при явке не менее 50%.

«Мы очень благодарны инвесторам за поддержку изменений, которые совет директоров предложил месяц назад, — сказал Джон Бойнтон, председатель совета директоров «Яндекса». — Доверие пользователей, сотрудников, акционеров и партнёров и есть самый главный капитал Яндекса. Именно оно позволяет команде так быстро двигаться вперёд».

«Яндекс» планирует внести изменения в корпоративную структуру до конца 1 квартала 2020 года.

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