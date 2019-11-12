Schneider Electric анонсировал пополнение линейки ИБП Galaxy VS новыми моделями со встроенными умными модульными батареями

Schneider Electric объявил о расширении линейки трехфазных ИБП Galaxy VS – модульных систем мощностью 10-50 кВт, разработанных для удовлетворения потребностей в бесперебойном питании ИТ-оборудования, общестроительных и промышленных нагрузок.

Новый Galaxy VS 10-50 кВт со встроенными умными батарейными модулями увеличивает надежность системы благодаря резервированию по батарейным линейкам, снабженным расширенными функциями мониторинга и автоопределения, снижая риски путем обеспечения уверенности в защищенности нагрузки и предсказуемом, автоматически рассчитанном системой, времени автономной работы. Благодаря установке батарей внутрь корпуса ИБП, решение получается очень компактным, подходящим для помещений с ограниченным пространством, для защиты нагрузок различных типов: от ИТ-нагрузки удаленных филиалов до небольших промышленных систем.

Galaxy VS ― это универсальная платформа, на базе которой строятся ИБП и, в зависимости от требований по мощности, времени автономной работы, доступны различные решения для разных стран и напряжений: 10-50 кВт (400В), 10-25 кВт (208В) и 20-50 кВт (480В). Сервис пусконаладки включен в стоимость ИБП для обеспечения легкой и простой инсталляции. Продуктовая линейка Galaxy VS была впервые представлена в апреле 2019 г. моделями без встроенных батарей в диапазонах мощности 20-100 кВт (400В/480В) и 10-50 кВт (208В).

ИБП Galaxy VS готов к использованию с программно-аппаратной платформой EcoStruxure: технический персонал заказчика может удаленно мониторить состояние ИБП из любого места, используя приложение на смартфоне.