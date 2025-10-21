Разработчик кассово-платежных решений Сомерс (входит в ГК Softline) разработала OpenTips — продукт для автоматизации приема чаевых в заведениях общественного питания и ресторанах. Решение предназначено для ритейла HoReCa и банков, желающих расширить функционал эквайринга для своих мерчантов.