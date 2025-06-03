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Security Vision AD + ML


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Security Vision AD + ML и организации, системы, технологии, персоны:

Qualys 67 1
Tenable Security 12 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 219 1
Microsoft Corporation 24892 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4455 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 208 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3144 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 705 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 705 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1556 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 210 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 181 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3504 1
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 62 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 485 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6464 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 365 1
U.S. Department of Commerce - NIST CSF - Cybersecurity Framework - Руководства по защите от киберугроз 6 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1742 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 421 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 730 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 281 1
CIS Controls - The CIS Critical Security Controls for Effective Cyber Defense 7 1
Hacktivism - Хактивизм 219 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 936 1
Оповещение и уведомление - Notification 4940 1
Маркировка - Marking 1131 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 322 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1322 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 92 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4193 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5398 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26137 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2098 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10760 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2420 1
Оцифровка - Digitization 4728 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 695 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6947 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7070 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5555 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2347 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1164 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1779 1
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 21 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 42 1
Security Vision AM 8 1
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 18 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 14 1
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 8 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 1
Tenable Security - Nessus Security Scanner 13 1
Алтэкс-Софт - RedCheck 18 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 260 1
Linux OS 10291 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 108 1
Docker - Платформа распределённых приложений 374 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 381 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4744 1
Гродзенский Яков 11 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 973 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1407 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 270 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24918 1
Аудит - аудиторский услуги 2836 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8262 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1047 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10239 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9241 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7070 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
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