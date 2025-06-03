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Security Vision AD + ML
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки 1
Security Vision AD + ML и организации, системы, технологии, персоны:
|Qualys 67 1
|Tenable Security 12 1
|Security Vision - Интеллектуальная безопасность 219 1
|Microsoft Corporation 24892 1
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