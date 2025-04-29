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Усманов Вадим
|29.04.2025
|Эксперты ИТ-сообщества под эгидой «Крок» отрецензировали более 40 книг издательства «Питер» 1
Усманов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Крок - Croc 1784 1
|Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16319 1
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