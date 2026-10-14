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Колибри СпрутМонитор DLP-система

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.10.2026 «СпрутМонитор» внедряет собственный ИИ-движок: семантический DLP без внешних сервисов 2
05.09.2025 «Колибри» представила масштабное обновление DLP-системы «СпрутМонитор» на базе ИИ 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Колибри и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4108 1
Telegram Group 3017 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8520 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24811 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4761 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1175 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4120 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1046 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1337 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24038 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 536 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2760 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2800 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34008 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5137 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9647 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 484 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36019 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18400 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5399 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3925 1
ВымпелКом - Callibri - Колибри 10 1
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 155 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1299 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54203 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11784 1
Английский язык 7085 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7575 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1447 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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