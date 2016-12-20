CNews Analytics назвал лидеров российского рынка ИТ-услуг
Рынок ИТ-услуг продолжает падение
Аналитики отмечают, что экономический кризис, сопровождаемый падением рубля, заставил многих сократить ИТ-бюджеты, затраты на инфраструктурные проекты, в том числе, на системную интеграцию, перевести средства из капитальных проектов на операционные задачи. Фокус внимания клиентов обратился на поддержку уже внедренных решений.
В новом обзоре «Рынок ИТ-услуг 2016», который представляет CNews Analytics, традиционно представлены два рейтинга: «Крупнейшие ИТ-консультанты» и «Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки». По результатам 2015 г. совокупная выручка 30 крупнейших игроков по направлениям ИТ-консалтинг, аудит, внедрение и поддержка составила ₱203,5 млрд, что в рублевом выражении на 19% меньше, чем в предыдущем году.
CNewsСonsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты 2016
|№ 2015
|№ 2014
|Компания
|Город
|Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2015 г., ₽тыс. (с НДС)
|Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2014 г., ₽тыс. (с НДС)
|Рост выручки 2015/2014, %
|1
|1
|Ланит
|Москва
|34 063 551
|31 339 631
|8,7%
|2
|4
|Техносерв
|Москва
|22 815 438
|20 906 203
|9,1%
|3
|5
|Крок
|Москва
|18 475 238
|16 225 328
|13,9%
|4
|6
|ITG (Inline Technologies Group)
|Москва
|16 702 390
|15 632 670
|6,8%
|5
|7
|Компьюлинк
|Москва
|14 444 638
|13 516 700
|6,9%
Источник: CNews Analytics, 2016Перейти к полной таблице
Рост выручки от ИТ-поддержки
Даже при сокращении ИТ-бюджетов на развитие у заказчиков сохраняется необходимость в поддержке имеющейся инфраструктуры. «При невозможности обновления и модернизации, поддержка существующих ИКТ зачастую выходит на первоочередное место, и заказчики пытаются сделать этот процесс еще более эффективным», — комментирует директор по управлению ИТ-сервисами компании «АйТи» Станислав Кругляков. Несмотря на общее падение рынка, совокупная выручка 30 компаний-лидеров в сегменте ИТ-поддержки выросла на 40% и составила ₱84,13 млрд.
CNewsServices: Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 2016
|№ 2015
|N 2014
|Название
|Выручка от услуг поддержки (договоры SLA) в 2015 г., ₽тыс.
|Выручка от услуг поддержки (договоры SLA) в 2014 г., ₽тыс. (с НДС)
|Рост 2015/2014 гг., %
|1
|2
|Ланит
|12 028 504
|9 932 704
|21,1%
|2
|3
|Техносерв
|10 875 098
|8 597 281
|26,5%
|3
|1
|Maykor
|10 629 440
|10 893 023
|-2,4%
|4
|5
|Крок
|6 015 577
|5 097 010
|18%
|5
|4
|Инфосистемы Джет
|5 768 890
|5 176 863
|11,4%
Источник: CNews Analytics, 2016Перейти к полной таблице
Подробнее читайте в обзоре «Рынок ИТ-услуг 2016»