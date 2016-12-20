CNews Analytics назвал лидеров российского рынка ИТ-услуг

Рынок ИТ-услуг продолжает падение

Аналитики отмечают, что экономический кризис, сопровождаемый падением рубля, заставил многих сократить ИТ-бюджеты, затраты на инфраструктурные проекты, в том числе, на системную интеграцию, перевести средства из капитальных проектов на операционные задачи. Фокус внимания клиентов обратился на поддержку уже внедренных решений.



В новом обзоре «Рынок ИТ-услуг 2016», который представляет CNews Analytics, традиционно представлены два рейтинга: «Крупнейшие ИТ-консультанты» и «Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки». По результатам 2015 г. совокупная выручка 30 крупнейших игроков по направлениям ИТ-консалтинг, аудит, внедрение и поддержка составила ₱203,5 млрд, что в рублевом выражении на 19% меньше, чем в предыдущем году.

CNewsСonsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты 2016

№ 2015 № 2014 Компания Город Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2015 г., ₽тыс. (с НДС) Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2014 г., ₽тыс. (с НДС) Рост выручки 2015/2014, % 1 1 Ланит Москва 34 063 551 31 339 631 8,7% 2 4 Техносерв Москва 22 815 438 20 906 203 9,1% 3 5 Крок Москва 18 475 238 16 225 328 13,9% 4 6 ITG (Inline Technologies Group) Москва 16 702 390 15 632 670 6,8% 5 7 Компьюлинк Москва 14 444 638 13 516 700 6,9%

Источник: CNews Analytics, 2016 Перейти к полной таблице

Рост выручки от ИТ-поддержки

Даже при сокращении ИТ-бюджетов на развитие у заказчиков сохраняется необходимость в поддержке имеющейся инфраструктуры. «При невозможности обновления и модернизации, поддержка существующих ИКТ зачастую выходит на первоочередное место, и заказчики пытаются сделать этот процесс еще более эффективным», — комментирует директор по управлению ИТ-сервисами компании «АйТи» Станислав Кругляков. Несмотря на общее падение рынка, совокупная выручка 30 компаний-лидеров в сегменте ИТ-поддержки выросла на 40% и составила ₱84,13 млрд.

CNewsServices: Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 2016

№ 2015 N 2014 Название Выручка от услуг поддержки (договоры SLA) в 2015 г., ₽тыс. Выручка от услуг поддержки (договоры SLA) в 2014 г., ₽тыс. (с НДС) Рост 2015/2014 гг., % 1 2 Ланит 12 028 504 9 932 704 21,1% 2 3 Техносерв 10 875 098 8 597 281 26,5% 3 1 Maykor 10 629 440 10 893 023 -2,4% 4 5 Крок 6 015 577 5 097 010 18% 5 4 Инфосистемы Джет 5 768 890 5 176 863 11,4%

Источник: CNews Analytics, 2016 Перейти к полной таблице

Подробнее читайте в обзоре «Рынок ИТ-услуг 2016»