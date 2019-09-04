Партнерская сеть «1С-Битрикс» выросла до 21 тысячи компаний

«1С-Битрикс» сообщила о том, что за 2018 г. ее партнерская сеть выросла до 21187 компаний.

Из них: 8395 компаний занимаются разработкой сайтов на «1С-Битрикс: Управление сайтом»; 3612 компаний внедряют «Битрикс24»; 8635 компаний продают и внедряют оба продукта; 545 компаний имеют статус «Золотого сертифицированного партнера».

По прогнозам аналитиков «1С-Битрикс», в 2019 г. партнерская сеть предприятия увеличится еще на 15%.

Каждые полгода компания проводит партнерские конференции. На мероприятии выступают топ-менеджеры крупных компаний, общественные деятели, известные бизнес-тренеры.

Юрий Николаев, директор по продажам «1С-Битрикс», сказал: «Партнерская сеть — важнейшая часть бизнеса нашей компании. Мы не занимаемся внедрением с момента основания компании. Вместо этого мы решили развивать партнерскую сеть. И это стало отличным бизнес-решением. Мы продолжаем работу над развитием партнерской сети. Это стратегическая задача — спрос на продукты "1С-Битрикс" растет очень быстро».