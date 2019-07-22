Лайфхак
Почему в России низкий уровень цифровой культуры
ИТ-бизнес
Как искусственные бизнес-процессы «убивают» цифровизацию
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

Банк «Открытие» подключил систему быстрых платежей в мобильном и интернет-банке

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Клиенты банка «Открытие» теперь могут мгновенно переводить деньги в банки – участники системы быстрых платежей (СБП) по номеру телефона, а также получать входящие переводы из других банков-участников СБП. Это стало возможно благодаря подключению банка к СБП. Сервис работает в мобильном приложении и интернет-банке «Открытия». Ранее такие переводы были доступны в пилотном режиме ограниченному кругу клиентов, теперь они доступны всем клиентам физическим лицам. Переводы осуществляются в рублях.

Плюсы переводов через СБП: переводы совершаются без комиссии; не нужно указывать реквизиты счета и номер карты, достаточно номера телефона получателя; переводы можно осуществлять круглосуточно; деньги приходят сразу же; переводы возможны по любым счетам, как карточным, так и текущим (кроме депозитных); для перевода не имеет значения, есть ли у клиента карта любой из платежных систем, достаточно счета; можно в любое время отключить или активировать получение переводов из других банков по номеру телефона.

Максимальная сумма перевода в системе быстрых платежей составляет 600 тыс. руб. При этом банки-участники СБП могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы средств.

Система быстрых платежей – сервис Банка России, позволяющий физическим лицам мгновенно в режиме 24/7 переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим людям в банки, подключенные к системе.

Другие материалы рубрики

Британский государственный софт начал приравнивать антипрививочников к экстремистам

Хакеры украли миллионы долларов, подделывая голоса гендиректоров компаний

Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor

«ГосWeb» в России строят по британскому образцу. Его опробуют на детских садах и больницах

«Сбербанк Онлайн» полностью переделан

Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП

Техника

Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM

Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии