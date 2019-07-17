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МТТ запустил услугу по актуализации базы телефонных номеров

Интеграция Бизнес-приложения

МТТ объявил о запуске новой услуги – комплексной актуализации базы телефонных номеров для B2B-клиентов с использованием голосового бота, на основе собственной Telecom API-платформы и мобильной инфраструктуры.

База телефонных номеров – это основной инструмент работы бизнеса сегодня, и качество контактных данных особенно важны компаниям, работающим в сегменте розничного бизнеса, финансовым и маркетинговых организациям, отмечают в МТТ.

От актуальности используемых данных зависит эффективность массовых рассылок по продвижению товаров и услуг, рекламных кампаний и мероприятий по сбору мнений и клиентскому взаимодействию. Со временем база телефонных номеров теряет общую эффективность, что приводит к меньшему проценту откликов потенциальных клиентов по рассылкам – и компаниям приходится искать решения по актуализации базы, либо проводить ее в «ручном» режиме. Однако, использование голосового бота позволяет значительно сократить время и ресурсы на решение таких задач.

Благодаря услуге актуализации базы телефонных номеров заказчик сможет поддерживать в базе «живые» контакты.

Решение МТТ включает в себя инструменты для автоматизации процесса по обновлению баз телефонных номеров: голосовой бот-обзвонщик с функциональностью определения автоинформатора или голосового ящика; агрегация сервисных SMS-сообщений с дальнейшей передачей в инфраструктуру клиента; сбор расширенной online-статистики с гарантированным определением абонента в сети оператора связи.

Сервис интегрируется в инфраструктуру клиентов с учетом их внутренних бизнес-процессов, а разветвленная сеть МТТ обеспечивает масштабирование под любой объем базы контактов и высокие нагрузки.

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