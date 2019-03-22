Банк «Авангард» интегрировал интернет-банк с бухгалтерскими сервисами СКБ «Контур»

Банк «Авангард» завершил интеграцию своего интернет-банка с сервисами бухгалтерского учета «Контур.Бухгалтерия» и «Контур.Эльба».

Теперь клиенты банка «Авангард» могут отправлять платежные поручения и получать выписки непосредственно в личном кабинете программ «Контур». Обмен данными с сервисами «Контур.Бухгалтерия» и «Контур.Эльба» производится по технологии «ДиректБанк», без предварительной выгрузки в файл выписок и платежных документов, что повышает безопасность проведения платежных операций.

Автоматический обмен данными с сервисами «Контур» можно бесплатно подключить в интернет-банке «Авангарда». Ранее он был интегрирован с другой популярной бухгалтерской программой – «1С:Предприятие». Таким образом, теперь клиенты «Авангарда» – юридические лица и ИП, могут работать с банком напрямую из любой удобной для них бухгалтерской программы: «1С:Предприятие», «Контур.Эльба» или «Контур.Бухгалтерия».