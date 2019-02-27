Онлайн-конференция QTECH состоится 28 февраля 2019 года

Что мешает российским компаниям внедрять искусственный интеллект Искусственный интеллект наконец стал технологией, доступной и большому бизнесу, и предприятиям сегмента СМБ. Отечественный рынок находится в стадии формирования, на нем есть пространство для создания новых решений и поиска незанятых ниш. А, значит, искусственный интеллект может стать драйвером роста для интеграторов. О том, где ИИ находит практическое применение сегодня, какие проекты будут реализованы в ближайшей перспективе, и заменит ли искусственный разум человеческий, CNews рассказал Илья Калагин, руководитель Центра когнитивных технологий компании «АйТеко».