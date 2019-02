«Аурига» снова названа среди лучших мировых ИТ-аутсорсеров

«Аурига», одна из лидирующих компаний в сфере разработки программного обеспечения на заказ, вошла в рейтинг The Best of The Global Outsourcing 100 по версии Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (IAOP) в двенадцатый раз подряд.

Каждый год IAOP проводит исследования рынка и составляет рейтинги, чтобы помочь организациям в принятии решений об аутсорсинге. Рейтинг The Best of The Global Outsourcing 100 служит авторитетным источником рекомендаций для компаний, ищущих подрядчиков среди признанных лидеров отрасли.

В этот список входят лучшие мировые поставщики аутсорсинговых услуг, причем не только крупные корпорации, но и небольшие растущие фирмы. Обычно рейтинг базируется на ежегодной оценке компаний по нескольким ключевым критериям, однако в этот раз жюри оценивало показатели участников за все предыдущие годы существования рейтинга.

«Сегодня компании вынуждены работать в высококонкурентной и постоянно меняющейся бизнес-среде. В рейтинг Global Outsourcing 100 входят организации, которые не только приняли этот вызов, но и успешно выдержали его, – сказала генеральный директор IAOP Деби Хэмилл. – Я рада отметить, что «Аурига» показывает стабильно высокие результаты на протяжении последних двенадцати лет».

Вячеслав Ванюлин, генеральный директор «Ауриги», отметил: «Для нас большая честь быть в числе ведущих аутсорсинговых компаний мира двенадцатый год подряд, и мы признательны IAOP за столь высокую оценку наших усилий. Это достойный результат нашей многолетней упорной работы, приверженности высочайшему качеству услуг, наилучшим практикам и инновациям. В последние годы «Аурига» активно росла и развивалась. Мы открыли новый инженерный центр, провели тренинги для повышения компетентности наших сотрудников, запустили несколько инновационных программ. Мы постоянно стремимся повышать качество нашей работы, чтобы превосходить высокие ожидания заказчиков. Мы понимаем, что быть в лидерах – это не только почет, но и ответственность. Именно поэтому мы будем ставить перед собой еще более высокие планки: непрерывно оттачивать наши процессы, совершенствовать навыки, фокусироваться на построении долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами».