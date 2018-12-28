«1С-ИжТиСИ» автоматизировала кадровые процессы АО «ИПОПАТ» на базе «1С:ЗУП 3.1»

Благодаря сотрудничеству с «1С-ИжТиСи», пользователи АО «ИПОПАТ» работают в новой учетной системе, а программисты заказчика смогли заняться внутренними задачами.

АО «ИПОПАТ» — крупнейшее автотранспортное предприятие в Удмуртии и столице региона Ижевске, которое обслуживает более 90 маршрутов: как городских, так и междугородних. Каждый день автобусами предприятия перевозится более 400 тыс. пассажиров.

Система расчёта зарплат водителей предприятия очень сложная и специфичная. Сроки поддержки «1С:Зарплата и управление персоналом 2.5» подходили к завершению, и компании потребовался переход на редакцию 3.1. Штатным специалистам на погружение в информацию по новой ЗУП, которая сильно отличается от версии 2.5, потребовалось бы много времени и сил.

Было решено обратиться за помощью в «1С-ИжТиСи». Важным критерием выбора партнера стало наличие в компании сильных экспертов именно по проектам перехода. Работу было решено начать до того момента, когда сроки поддержки старой ЗУП подойдут к концу.

Формирование технического задания, разработка, а также тестирование заняли восемь месяцев. По итогам проекта пользователи успешно работают в новой учетной системе.