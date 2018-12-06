Национальный рекламный альянс меняет состав топ-менеджмента

Совет директоров Национального рекламного альянса (НРА) принял решение о разделении направлений стратегии и продаж селлера и соответствующих изменениях в структуре топ-менеджмента компании.

С января 2019 г. первый заместитель генерального директора НРА Сергей Коптев сосредоточится на разработке и реализации долгосрочной стратегии сейлз-хауса.

Новым заместителем генерального директора НРА назначена Наталия Гринчишин, ранее занимавшая должность коммерческого директора АО «Регион Медиа». Под ее контролем будут осуществляться продажи всей телевизионной рекламы – на федеральном и региональном уровнях.

«Глобальная технологическая трансформация ставит перед нами принципиально новые задачи и меняет традиционные бизнес-модели медиарекламного рынка. Два ключевых направления – стратегия и продажи – сегодня требуют равноценного внимания менеджмента. Значительный опыт и визионерский подход Сергея Коптева позволят полноценно сфокусироваться на стратегии бизнеса. Наталия Гринчишин, в свою очередь, сосредоточится на максимизации финансовых результатов сейлз-хауза и повышении доходности производителей профессионального контента во всех технологических средах», – отметил генеральный директор НРА Эдуард Райкин.