Mail.ru обзавелась новым логотипом

«Почта» и портал Mail.ru представили свой новый визуальный стиль. Для оформления были выбраны более яркие и сочные цвета, а логотип получил лаконичный и адаптивный дизайн. Оформление сервисов стало эмоциональнее и современнее.

«Почта», «Облако» и другие продукты портала Mail.ru постоянно расширяют набор функций и сервисов для решения повседневных задач пользователей. Оформление и дизайн должны соответствовать технологическим изменениям. Новый визуальный язык поможет Mail.ru усиливать акцент на качественных улучшениях и говорить с пользователями в одинаковой тональности.

«Знак "@" — самый известный элемент дизайна "Почты" и портала Mail.ru. Мы использовали эту сильную сторону и сделали знак простым, понятным и современным. Мы отказались от лишних элементов, избавились от частицы ".ru" в логотипе, которая не влияет на узнаваемость бренда. Без нее становится проще основной логотип и значительно облегчается написание названий проектов, входящих в портал: "Mail Новости" или "Mail Облако". Кроме того, логотип стал адаптивным: в зависимости от ситуации можно использовать и сокращенное написание названий проектов: "@новости", и полное "@mail новости"», — сказал Юрий Ветров, директор по дизайну Mail.ru.

Составляющие нового дизайна — форма, композиция, акценты, шрифты и другие компоненты — складываются в цельный образ и соответствуют общей стратегии Mail.ru: делать умные, полезные и безопасные сервисы.

«Ежемесячно продуктами "Почты" и портала Mail.ru пользуются миллионы пользователей, которые читают письма, узнают новости, доверяют свои фотографии и решают сотни других задач. Для нас важно, чтобы наши сервисы отвечали потребностям пользователей и помогали им в достижении целей в удобной, современной и понятной визуальной среде», — отметила Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group, директор бизнес-юнита «Почта и портал».

Обновление визуального стиля — лишь один из этапов запланированных изменений, который поддерживает общую стратегию развития продуктов.