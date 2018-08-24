Acronis представила решение для резервного копирования данных Acronis True Image 2019

Acronis представила Acronis True Image 2019 – новую версию флагманского продукта для комплексной защиты данных. Компания Acronis со штаб-квартирами в Швейцарии и Сингапуре организовала праздник в стиле этих стран с сюрпризами и подарками.

Новая версия Acronis True Image 2019 получила блокчейн-аутентификацию данных, усовершенствованные алгоритмы защиты от атак программ-вымогателей, активное клонирование диска и другие новаторские решения.

На презентации можно было оценить работу новой версии продукта, а также узнать о глобальных инициативах международной компании.