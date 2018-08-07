MCN Telecom снизил тарифы на мобильные номера

Виртуальный оператор связи MCN Telecom объявил о снижении абонентской платы за мобильные номера без SIM-карты в два раза.

В июле абонентам MCN Telecom связи стали доступны новые тарифные предложения для малого и среднего бизнеса. В рамках тарифа «Базовый» мобильный номер без сим-карты можно купить с ежемесячной абонентской платой p75 в месяц при годовом списании денежных средств. Плата за этот же номер при помесячном списании составляет теперь p99 в месяц вместо p199 в месяц и при посуточном – p125 в месяц вместо p249 в месяц. Денежные средства в последнем случае списываются только при положительном балансе.

Абонентская плата за использование мобильного номера в рамках тарифного плана «Шведский стол» при годовом списании средств составляет p590 в месяц – без подключения сим-карты, при помесячном списании – p899 в месяц без подключения сим-карты, при посуточном – p999 в месяц, также без подключения сим-карты.

Обновленные тарифы доступны для абонентов в «Личном кабинете».