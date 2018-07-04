 

«Первый ОФД» выявил закономерность между продажами сувениров и количеством забитых голов на ЧМ-2018

Ритейл Розница Big Data
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, Текст: Дмитрий Степанов

Чемпионат мира по футболу в России – время, когда все готовят прогнозы, выявляют закономерности, собирают статистику и ищут связь с футболом. Сейчас эпоха Big Data (больших данных), поэтому «Первый ОФД» решил не отставать от коллег и на основании «больших данных» выявил интересную взаимосвязь – количество приобретенных сувенирных красных сумок FIFA коррелирует с забитыми мячами.

Больше всего футболисты ЧМ-2018 забили голов в дни рекордных продаж именно упомянутой выше сувенирной продукции, – следует из собранных «Первым ОФД» данных. 24 июня 2018 г. был повторен рекорд чемпионатов мира по количеству голов, забитых в течение одного дня. Их количество составило 14. В этот же день был зафиксирован всплеск продаж красных сумок FIFA с символикой ЧМ-2018 в России.

Для анализа были взяты данные по продажам сувенирной продукции с символикой чемпионата мира по футболу. Среди них были: символ чемпионата Забивака, футболки, носки, сумка FIFA синяя и красная. Основная задача была – найти взаимосвязь между количеством забитых мячей и продажами указанных товаров.

Как результат, продажи практически всех продуктов не показали видимой взаимосвязи с результатами матча, кроме красной сумки FIFA. Здесь действительно прослеживалась связь. Чем больше было приобретено болельщиками красных сумок FIFA, тем больше ярких голевых моментов они видели на игровом поле.

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