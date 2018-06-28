Библиотечными цифровыми учебниками можно будет пользоваться удаленно

В российских библиотеках может появиться услуга дистанционного и безвозмездного предоставления электронных копий научной и образовательной литературы. Соответствующий законопроект одобрили эксперты рабочей группы по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика», заседание которой прошло 27 июня на площадке Минэкономразвития РФ.

Законопроект подготовлен тематической группой «Интеллектуальная собственность» центра компетенций цифровой экономики. По мнению авторов документа, в настоящее время законодательно ограничена возможность свободного использования экземпляров произведений в электронной форме: они могут предоставляться во временное безвозмездное пользование только в помещении библиотеки или архива. При этом многие населенные пункты России, в которых есть интернет, удалены от крупных библиотек.

Законопроект предусматривает равную возможность временного безвозмездного доступа к электронным книгам, независимо от месторасположения пользователя, с учетом интересов издателей и правообладателей, в том числе с защитой от копирования.

«Количество экземпляров произведений, предоставляемых библиотеками во временное пользование, не увеличивается – речь идет только об улучшении доступа (в том числе онлайн) к библиотечным фондам, имеющим научное и образовательное значение», - следует из пояснительной записки.

«Законопроект соответствует целям цифровой экономики, которая предполагает устранение барьеров при доступе к различным сервисам и возможностям. Понятно, что жителям небольших городов и, тем более, поселков сложно приехать в библиотеку мегаполиса за интересующей книгой, поэтому возможность получить электронный экземпляр удаленно будет ими, скорее всего, использована. И, конечно, такой шаг позитивно повлияет на развитие научного и образовательного потенциала в регионах», - отметил руководитель рабочей группы при АНО «Цифровая экономика», вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов.