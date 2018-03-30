Abbyy предлагает скидки до 80% на мобильные приложения для iOS и Android
Abbyy объявила акцию, в рамках которой до 1 апреля мобильные бизнес-продукты компании можно приобрести со скидкой до 80%.
Скидки действуют на следующие продукты.
Приложения для Android:
Abbyy TextGrabber Android (OCR Распознавание Текста + Переводчик): -80% (69 руб. вместо 339 руб.).
FineScanner Pro Android (Сканер Документов с OCR): -50% (1999 руб. вместо 4090 руб.).
Приложения для iOS:
Abbyy TextGrabber iOS -80% (75 руб. вместо 379 руб.)
Abbyy FineScanner Pro iOS -50% (2290 руб. вместо 4490 руб.)
Комплекты приложений для iOS:
Abbyy FineScanner + Business Card Reader + TextGrabber -40% (3190 руб. вместо 5490 руб.)
Abbyy FineScanner + TextGrabber -50% (2290 руб. вместо 4490 руб.)
Abbyy FineScanner + Business Card Reader -45% (3090 руб. вместо 5990 руб.)