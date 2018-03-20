МТС отчиталась об отрыве от конкурентов по ключевым финансовым показателям

МТС, один из ведущих телекоммуникационных операторов России, в 2017 г. увеличил позитивный отрыв от основных конкурентов по ключевым финансовым показателям бизнеса.

Согласно официальной отчетности МТС и основных конкурентов МТС в России – «Мегафона» и «Вымпелкома» – по итогам 2017 г. МТС, как и в предыдущие годы, увеличила разрыв с основными конкурентами по выручке и OIBDA от российского бизнеса.

В 2017 г. разрыв МТС по выручке с «Мегафоном» вырос до рекордных 94,9 млрд руб. с 89 млрд руб. по итогам 2016 г., с «Вымпелкомом» – до 136,4 млрд руб. с 128 млрд рублей по итогам 2016 г.

По OIBDA разрыв МТС с «Мегафоном» по итогам 2017 г. увеличился до 50,0 млрд руб. с 40 млрд руб. по итогам 2016 г., с «Вымпелкомом» – до 67,5 млрд руб. с 58 млрд руб. годом ранее.