Axis представила новое ПО для управления и упреждающей защиты от кибератак

Axis Communications объявила о выпуске инструмента Axis Device Manager, который позволяет выполнять все основные задачи управления при установке и эксплуатации оборудования на территории заказчика. Кроме того, Axis Device Manager помогает проактивно защищать оборудование и сети в современном мире с его растущим уровнем угроз. Приложение можно использовать для управления примерно 2 тыс. сетевых камер, устройств контроля доступа и аудиоустройств Axis на одном объекте и несколькими тыс. устройств на нескольких объектах.

Программное обеспечение Axis Device Manager разработано на базе программной платформы Axis Camera Management и предлагает: автоматическую настройку IP-адреса; установку, настройку, замену и обновление любых устройств; копирование настроек между устройствами; подключение к большому количеству серверов и систем; поддержку точек восстановления и возврата к заводским настройкам; обновление прошивок оборудования; работу с учетными записями и паролями; установку и обновление сертификатов HTTPS и IEEE 802.1x.

В современном мире постоянно совершенствующихся технологий и в условиях все более изощренных действий киберпреступников чрезвычайно важно обеспечить ежедневное динамичное управление инфраструктурой безопасности. Новое программное обеспечение Axis Device Manager повышает безопасность оборудования благодаря централизованному управлению учетными записями, паролями и сертификатами, а также повышению защищенности устройств в соответствии с руководством компании Axis по усилению защиты. Это дает системным интеграторам и администраторам возможность внедрять важные функции управления безопасностью систем.

«Возможность контролировать, устанавливать, настраивать и защищать все устройства в сети экономит огромное количество времени и сил. Axis Device Manager – это инструмент для управления всеми устройствами Axis на всех стадиях жизненного цикла, – отметила Ола Леннартссон, менеджер по продукции подразделения управления системами Axis Communications. – В современном динамичном мире любые статичные устройства и сети не просто несовременны, но и уязвимы для киберугроз. Поэтому важно, чтобы у наших клиентов был инструмент для простого и оперативного управления всеми устройствами в сети. Именно таким инструментом является Axis Device Manager.»