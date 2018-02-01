«1С-Битрикс» обновила сертификаты от ФСТЭК России

«1С-Битрикс» сообщила о том, что в рамках инспекционного контроля ПО «1С-Битрикс» были полностью проверены все функции безопасности новых версий продуктов и решений. Был проведен контроль отсутствия недекларированных возможностей по четвертому уровню (НДВ-4).

Результаты проверки подтвердили - актуальные 17 версии продуктов «1C-Битрикс24» (сертификат ФСТЭК России №3268 ) и ПК «1С-Битрикс. Управление сайтом» (сертификат ФСТЭК России №3260) сертифицированы на соответствие требованиям руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999) – по 4 уровню контроля и техническим условиям.

В обновленных сертификатах ФСТЭК отражены изменения политик лицензирования продуктов. В сертификатах появились востребованные для крупных заказчиков редакции «1С-Битрикс: Управление сайтом, Enterprise» и «1С-Битрикс24: Enterprise».

Обновленные сертификаты действуют до 2020 года. Предыдущая сертификация была пройдена 14 декабря 2014 года.

Сертифицированные дистрибутивы последних версий продуктов компании «1С-Битрикс» уже доступны как для новых, так и для действующих клиентов. При наличии действующей лицензии переход на новую сертифицированную версию продукта не потребует дополнительных платежей со стороны компании-пользователя.

Артем Рябинков, директор по работе с ключевыми партнерами «1С-Битрикс», отметил: «Мы очень рады успешному завершению нового этапа сертификации наших продуктов по требованиям ФСТЭК и высоко ценим сотрудничество с компанией "Сертифицированные информационные системы", которая помогла нам в этом. Очень важно, что теперь сертифицированы Enterprise-продукты 1С-Битрикс последних версий, поскольку основными клиентами сертифицированных версий являются крупные корпоративные и государственные заказчики».

Сергей Груданов, генеральный директор компании «СИС груп», сказал: «Мы рады, что совместными усилиями нам удалось актуализировать версии сертифицированных продуктов. Надеемся, что долгосрочное сотрудничество наших компаний сможет принести пользу российским предприятиям, использующим продукты компании «1С-Битрикс».