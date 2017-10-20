Администрация Булунского района переходит на «Е1 Евфрат»

Cognitive Technologies объявила о том, что администрация муниципального образования «Булунский район» внедряет систему электронного документооборота «Е1 Евфрат» для автоматизации и оптимизации внутренних рабочих процессов.

Булунский район расположен в Республике Саха (Якутия) с центром в поселке городского типа Тикси, через который проходит Северный морской путь. Район является одним из крупнейших в Якутии и включает в себя также территорию Новосибирских островов.

В связи с увеличением спектра задач, стоящих перед муниципальным образованием, необходимостью обеспечения прозрачности и оптимизации внутренних рабочих процессов, перед руководством района встал вопрос перехода на электронный документооборот и автоматизации рабочих процедур.

Среди главных требований к новому продукту со стороны заказчика была простота установки, использования и обучения сотрудников.

В ходе сравнительного анализа рыночных предложений по СЭД была выбрана система «Е1 Евфрат» компании Cognitive Technologies. Система «Е1 Евфрат» предлагает специальную конфигурацию для администраций, которая позволяет оптимизировать не только стандартные процедуры документооборота, но и обработку постановлений, распоряжений, протоколов, поручений Президента, обращений граждан, а также позволяет упростить выдачу градостроительных номеров.

«В число наших главных преимуществ входит удобство внедрения и использования системы, возможность кастомизации под заказчика, оптимальное соотношение цены и качества, – сказала Вера Чкалина, руководитель проекта Cognitive Technologies. – «Е1 Евфрат» является универсальным решением для автоматизации документооборота и бизнес-процессов, подходящим как для крупных, так и средних и малых предприятий, а также федеральных и муниципальных госорганизаций».