AUVIX получил статус официального дистрибьютора экранов Da-Lite

AUVIX объявила о расширении сотрудничества с компанией Milestone и получении статуса официального дистрибьютора экранов Da-Lite. Партнерам AUVIX станет доступен весь ассортимент экранов компании Da-Lite, представленный тридцатью видами полотен с различными оптическими и механическими свойствами. Модельный ряд включает рамные экраны и экраны с электроприводом для настенного и скрытого монтажа, а также кастомные решения, изготавливаемые под заказ.

«Все более тесная кооперация – закономерное развитие сотрудничества наших компаний, и благодаря очередному шагу мы сможем сократить сроки поставки всех продуктов Milestone, – отметила Мария Веревкина, руководитель отдела по развитию брендов компании AUVIX. – На данный момент мы наблюдаем возросшую активность на рынке в реализации сложных проектов, благодаря которым повышается спрос на эксклюзивные решения проекционных полотен, поэтому с уверенностью можем прогнозировать устойчивый спрос на продукты Da-Lite в нашем канале».

«Мы рады расширению канала дистрибуции экранов Da-Lite через надежного партнера, – сказал Илья Сиротин, представитель Milestone AV Technologies в России и СНГ. – Компания AUVIX занимает ведущие позиции по продаже профессиональных проекторов, что станет благоприятным фактором для роста продаж экранов Da-Lite на российском рынке».

Da-Lite входит в портфель компании Milestone AV Technologies и является одним из старейших в мире производителей проекционных экранов. Менеджеры компании AUVIX будут осуществлять продажи экранов, а также предоставлять предпроектные консультации для подбора полотна и параметров экранов.