«Плюс Банк» объявил о запуске собственного процессингового центра

«Плюс Банк» объявил о завершении первого этапа проекта по запуску полнофункционального процессингового центра. В ближайшее время будет осуществлена миграция карт, и к концу года банк станет обладателем собственного процессингового центра.

Основой полнофункционального процессингового центра стало решение Way4 от OpenWay. Особенность данного проекта заключается в том, что весь фронтальный функционал реализован на новой высокоскоростной и масштабируемой платформе Transaction Switch.

«Cовременная, гибкая и масштабируемая платформа позволит банку уже сегодня предложить своим клиентам новые сервисы и в дальнейшем оперативно выводить на рынок конкурентоспособные продукты», - отметил Дмитрий Довгаль, заместитель директора по развитию бизнеса OpenWay.

Новое процессинговое решение обеспечит автономность банка в условиях существенного увеличения объема выпуска пластиковых карт; гибкость, легкость и скорость реагирования на постоянно меняющиеся требования рынка, а также позволит увеличить эффективность работы в сфере электронных платежей и расширить перспективы развития бизнеса.

Сергей Иванович Павленко, заместитель председателя правления, отметил: «Для реализации амбициозных планов по развитию бизнеса Банка нам было необходимо абсолютно надежное платежное решение, позволяющее выводить инновационные продукты на рынок в кратчайшие сроки. Ввод в строй полнофункционального процессингового центра позволит Плюс Банку выйти на более высокий уровень обслуживания клиентов, расширить возможности применения карт, функциональность терминальной сети банка, конкурировать за технологическое лидерство, а, следовательно, иметь рыночное преимущество».